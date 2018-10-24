ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В США обнаружили еще одну подозрительную посылку

Новости » Происшествия    24.10.2018 - 23:16
Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)
Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)

Подозрительный пакет перехвачен в Мэриленде

В Кэпитол-Хайтс (штат Мэриленд, США) был обнаружен подозрительный пакет в отделе почты для членов палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter журналиста CNN.

Сообщается, что на указанное место отправили спецотряд полиции и кинологов.

"Еще один подозрительный пакет перехвачен в почтовом отделении Мэриленда, где обрабатывается почта для палаты представителей", - написал он.

Согласно данным спецслужб США, посылка, отправленная в дом Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка, была перехвачена накануне вечером. Также перехватили и посылку для Обамы.

Так, экс-президенту США Бараку Обаме в офис почтой отправили взрывное устройство. Кроме того, в почте, отправленной в дом Клинтонов, нашли взрывное устройство. Подозрительную посылку обнаружил работник, который занимается сортировкой почты.

Напомним, ранее сообщалось, что четыре взрывных устройства, которые были присланы Хиллари и Биллу Клинтонам, Бараку Обаме, Джорджу Соросу и в редакцию CNN, связаны.

Как писало РБК-Украина, подозрительная посылка, которую доставили в нью-йоркскую редакцию CNN, предназначалась бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану.

Секретная служба США отрицает информацию об отправленной в Белый дом бомбе Присланные Клинтонам, Обаме, Соросу и CNN взрывные устройства связаны, - NBC
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикибомбаКонгресс СШАпосылки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь