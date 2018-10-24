В США обнаружили еще одну подозрительную посылку

Подозрительный пакет перехвачен в Мэриленде
В Кэпитол-Хайтс (штат Мэриленд, США) был обнаружен подозрительный пакет в отделе почты для членов палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter журналиста CNN.
Сообщается, что на указанное место отправили спецотряд полиции и кинологов.
"Еще один подозрительный пакет перехвачен в почтовом отделении Мэриленда, где обрабатывается почта для палаты представителей", - написал он.
Согласно данным спецслужб США, посылка, отправленная в дом Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка, была перехвачена накануне вечером. Также перехватили и посылку для Обамы.
Так, экс-президенту США Бараку Обаме в офис почтой отправили взрывное устройство. Кроме того, в почте, отправленной в дом Клинтонов, нашли взрывное устройство. Подозрительную посылку обнаружил работник, который занимается сортировкой почты.
Breaking: Additional Suspicious package intercepted at Congressional mail facility in Maryland - processes mail for House members. Teams were sent out this morning, and a canine unit sent to sweep the area as well.— Jim Sciutto (@jimsciutto) October 24, 2018
Напомним, ранее сообщалось, что четыре взрывных устройства, которые были присланы Хиллари и Биллу Клинтонам, Бараку Обаме, Джорджу Соросу и в редакцию CNN, связаны.
Как писало РБК-Украина, подозрительная посылка, которую доставили в нью-йоркскую редакцию CNN, предназначалась бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану.