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У США виявили ще одну підозрілу посилку

Новини » Надзвичайні події    24.10.2018 - 23:16
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

Підозрілий пакет перехоплений в Меріленді

У Кепітол-Гайтс (штат Меріленд, США) був виявлений підозрілий пакет у відділі пошти для членів палати представників Конгресу США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter журналіста CNN.

Повідомляється, що на вказане місце відправили спецзагін поліції і кінологів.

"Ще один підозрілий пакет перехоплений у поштовому відділенні Меріленда, де обробляється пошта для палати представників", - написав він.

Згідно з даними спецслужб США, посилка, відправлена в будинок Білла і Хілларі Клінтон в передмісті Нью-Йорка, була перехоплена напередодні ввечері. Також перехопили і посилку для Обами.

Так, екс-президенту США Бараку Обамі в офіс поштою відправили вибуховий пристрій. Крім того, у пошті, відправленої в будинок Клінтонів, знайшли вибуховий пристрій. Підозрілу посилку виявив працівник, який займається сортуванням пошти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чотири вибухових пристрої, які були надіслані Хілларі і Біллу Клінтонам, Бараку Обамі, Джорджу Соросу і в редакцію CNN, пов'язані.

Як повідомляло РБК-Україна, підозріла посилка, яку доставили в нью-йоркську редакцію CNN, призначалася колишньому директору ЦРУ Джону Бреннану.

Секретна служба США заперечує інформацію про відправлену в Білий дім бомбу Надіслані Клінтонам, Обамі, Соросу та CNN вибухові пристрої повязані, - NBC
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