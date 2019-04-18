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В США обнародуют отредактированный доклад Мюллера о вмешательстве РФ

Новости » Политика    18.04.2019 - 10:36
В США обнародуют отредактированный доклад Мюллера о вмешательстве РФ
Фото: Уильям Барр (GettyImages)

Отчет обсудят на пресс-конференции 18 апреля

Министр юстиции Соединенных Штатов Америки Уильям Барр 18 апреля планирует обнародовать отредактированную версию отчета специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В частности, Барр и его заместитель Род Розенштейн, который назначил Мюллера спецпрокурором около двух лет назад, 18 апреля проведут пресс-конференцию, на которой будут обсуждать отчет.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не боится обнародования отчета спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. По его мнению, после публикации отчета все станет понятно и логично.

Так, 24 марта в Штатах был обнародован отчет специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Согласно документу, спецпрокурор Мюллер не обнаружил, что американские чиновники или представители штаба Дональда Трампа сознательно совершили сговор с Российской Федерацией.

Добавим, что глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что не исключает процедуру импичмента Трампа по итогам завершения расследования Мюллера о вмешательстве РФ в ход американских выборов 2016 года.

 

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