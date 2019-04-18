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У США оприлюднять відредаговану доповідь Мюллера про втручання РФ

Новини » Політика    18.04.2019 - 10:36
У США оприлюднять відредаговану доповідь Мюллера про втручання РФ
Фото: Вільям Барр (GettyImages)

Звіт обговорять на прес-конференції 18 квітня

Міністр юстиції Сполучених Штатів Америки Вільям Барр 18 квітня планує оприлюднити відредаговану версію звіту спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо втручання РФ у вибори президента США у 2016 році. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зокрема, Барр і його заступник Род Розенштейн, який призначив Мюллера спецпрокурором близько двох років тому, 18 квітня проведуть прес-конференцію, на якій обговорюватимуть звіт.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не боїться оприлюднення звіту спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у президентські вибори 2016 року. На його думку, після публікації звіту все стане зрозуміло і логічно.

Так, 24 березня у Штатах був оприлюднений звіт спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в президентські вибори 2016 року. Згідно з документом, спецпрокурор Мюллер виявив, що американські чиновники або представники штабу Дональда Трампа свідомо зробили змову з Російською Федерацією.

Додамо, глава спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що не виключає процедуру імпічменту Трампа за підсумками завершення розслідування Мюллера про втручання РФ у хід американських виборів 2016 року.

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