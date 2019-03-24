В США обнародовали отчет по расследованию Мюллера

В воскресенье, 24 марта, в Соединенных Штатах Америки был обнародован отчет специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно содержания обнародованного отчета, спецпрокурор Мюллер не обнаружил, что американские чиновники или представители штаба Дональда Трампа сознательно совершили сговор с Российской Федерацией.

Напомним, ранее сообщалось, что отчет расследования специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года будет опубликован 24 марта в 22:00 по киевскому времени.

Ранее, глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что не исключает процедуру импичмента президента США Дональда Трампа по итогам завершения расследования спецпрокурора Робета Мюллера о вмешательстве РФ в ход американских выборов 2016 года.

Как писало РБК-Украина, генпрокурор США Уильям Барр ознакомился с отчетом о расследовании Мюллера. В Министерстве юстиции сообщили, что в настоящее время нет никаких резюме для лидеров Судебного комитета, сам Барр заявил, что намерен отправить свою версию в Конгресс уже в это воскресенье.