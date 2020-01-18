В США обнародовали новые документы о слежке за Йованович

Палата представителей обнародовала новые документы от бизнесмена Льва Парнаса - партнера адвоката президента США Руди Джулиани, которые подтверждают информацию о слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Среди обнародованных документов есть скриншоты текстовых сообщений с изображением кандидата в конгрессмены от республиканцев в Коннектикуте Роберта Хайда. Его сообщения с телефона, очевидно, касающиеся слежки за Йованович. Похоже, Хайд поделился скриншотами с Парнасом, и таким образом они оказались в его телефоне, который он передал в Палату представителей.

Снимок с экрана, посланный Хайду с телефона с бельгийским номером, содержит официальную фотографию Йованович. Неизвестный с бельгийским номером пишет: "Мои контакты (речь идет о лицах, - ред.) проверяют. Сообщу вам адрес на следующей неделе".

Хайд ответил: "Классно".

В другой серии текстовых сообщений бельгийский номер пишет Хайду: "Ничего не изменилось, она все еще не на месте, они сегодня проверяют снова. Это подтверждает, что у нас есть внутри человек".

Новые документы также показывают связь между Парнасом и помощником Нуньеса Дереком Харви. Из них видно, что Парнас и Харви устраивают интервью с украинскими официальными лицами и встречи в отеле Trump International в Вашингтоне, в том числе с Джулиани.

Новые материалы свидетельствуют о причастности Нуньеса, главного республиканца в Комитете по разведке Палаты представителей, в деятельности Джулиани и его сообщников относительно травли Йованович и поиска компромата на политических соперников Трампа.

Отметим, Йованович с 2 августа 2016 года по 20 мая 2019 года была послом США в Украине.

Информацию о слежке ранее подтвердил американский бизнесмен и близкий соратник адвоката американского президента Лев Парнас. Речь идет о переписке, которую адвокат Парнаса Джозеф Бонди передал вместе с фотографиями и другими материалами демократам в спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США.

Кроме того, Парнас заявлял, что в мае прошлого года президенту Украины Владимиру Зеленскому поставили ультиматум о том, что вся американская помощь будет прекращена, если не будет расследования против сына Джо Байдена.