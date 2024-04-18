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США обмежили пересування глави МЗС Ірану у Нью-Йорку під час його візиту

Фото: Хосейн Амір Абдоллахіян, голова МЗС Ірану (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян, який зараз перебуває з візитом у Нью-Йорку для участі у заходах ООН, обмежений у своєму пересуванні містом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника спікера Державного департаменту США Веданта Патела.

За його словами, США обмежили у пересуванні не лише главу МЗС Ірану, а й усю іранську делегацію, яку очолив чиновник.

Заступник спікера Держдепу уточнив, що обмеження дозволяють делегації пересуватися лише в радіусі двох кварталів від штаб-квартири ООН, між штаб-квартирою ООН, представництвом Ірану в ООН та резиденцією постпреда Ірану, а також між штаб-квартирою ООН та аеропортом імені Джона Кеннеді.

Удар Ірану по Ізраїлю

Нагадаємо, такі обмеження проти іранських чиновників запровадили після того, як країна завдала масованого удару по Ізраїлю в ніч із 13 на 14 квітня.

Для атаки іранські військові використовували сотні ракет та дронів. Ізраїль знищив практично усі повітряні цілі.

Наразі, за інформацією ЗМІ, Тель-Авів розглядає можливості відповіді на таку атаку Ірану. Журналісти пишуть, що ізраїльські війська можуть ударити по іранському проксі у Сирії.

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