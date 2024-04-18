США ограничили передвижение главы МИД Ирана в Нью-Йорке во время его визита

Удар Ирана по Израилю

Напомним, такие ограничения против иранских чиновников ввели после того, как страна нанесла массированный удар по Израилю в ночь с 13 на 14 апреля.

Для атаки иранские военные использовали сотни ракет и дронов. Израиль уничтожил практически все воздушные цели.

Сейчас, по информации СМИ, Тель-Авив рассматривает возможности ответа на такую атаку Ирана. Журналисты пишут, что израильские войска могут ударить по иранским прокси в Сирии.

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