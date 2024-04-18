ua en ru
Чт, 18 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США обмежили пересування глави МЗС Ірану у Нью-Йорку під час його візиту

Вашингтон, Четвер 18 квітня 2024 22:55
UA EN RU
США обмежили пересування глави МЗС Ірану у Нью-Йорку під час його візиту Фото: Хосейн Амір Абдоллахіян, голова МЗС Ірану (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян, який зараз перебуває з візитом у Нью-Йорку для участі у заходах ООН, обмежений у своєму пересуванні містом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника спікера Державного департаменту США Веданта Патела.

За його словами, США обмежили у пересуванні не лише главу МЗС Ірану, а й усю іранську делегацію, яку очолив чиновник.

Заступник спікера Держдепу уточнив, що обмеження дозволяють делегації пересуватися лише в радіусі двох кварталів від штаб-квартири ООН, між штаб-квартирою ООН, представництвом Ірану в ООН та резиденцією постпреда Ірану, а також між штаб-квартирою ООН та аеропортом імені Джона Кеннеді.

Удар Ірану по Ізраїлю

Нагадаємо, такі обмеження проти іранських чиновників запровадили після того, як країна завдала масованого удару по Ізраїлю в ніч із 13 на 14 квітня.

Для атаки іранські військові використовували сотні ракет та дронів. Ізраїль знищив практично усі повітряні цілі.

Наразі, за інформацією ЗМІ, Тель-Авів розглядає можливості відповіді на таку атаку Ірану. Журналісти пишуть, що ізраїльські війська можуть ударити по іранському проксі у Сирії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Сполучені Штати Америки Нью-Йорк Іран
NEWS
Україна і Польща викрили агента Росії, який готувався до замаху на Зеленського
Україна і Польща викрили агента Росії, який готувався до замаху на Зеленського
DAILY
За крок від грошей. Коли Україна отримає мільярди від США та на яких умовах
Юрій Дощатов, Руслан Кисляк За крок від грошей. Коли Україна отримає мільярди від США та на яких умовах