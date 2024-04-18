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США ограничили передвижение главы МИД Ирана в Нью-Йорке во время его визита

Вашингтон , Четверг 18 апреля 2024 22:55
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США ограничили передвижение главы МИД Ирана в Нью-Йорке во время его визита Фото: Хосейн Амир Абдоллахиян, глава МИД Ирана (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, который сейчас находится с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях ООН, ограничен в своем передвижении по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя спикера Государственного департамента США Веданта Патела.

По его словам, США ограничили в передвижении не только главу МИД Ирана, но и всю иранскую делегацию, которую возглавил чиновник.

Заместитель спикера Госдепа уточнил, что ограничения разрешают делегации передвигаться только в радиусе двух кварталов от штаб-квартиры ООН, между штаб-квартирой ООН, представительством Ирана в ООН и резиденцией постпреда Ирана, а также между штаб-квартирой ООН и аэропортом имени Джона Кеннеди.

Удар Ирана по Израилю

Напомним, такие ограничения против иранских чиновников ввели после того, как страна нанесла массированный удар по Израилю в ночь с 13 на 14 апреля.

Для атаки иранские военные использовали сотни ракет и дронов. Израиль уничтожил практически все воздушные цели.

Сейчас, по информации СМИ, Тель-Авив рассматривает возможности ответа на такую атаку Ирана. Журналисты пишут, что израильские войска могут ударить по иранским прокси в Сирии.

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