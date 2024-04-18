США ограничили передвижение главы МИД Ирана в Нью-Йорке во время его визита

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, который сейчас находится с визитом в Нью-Йорке для участия в мероприятиях ООН, ограничен в своем передвижении по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя спикера Государственного департамента США Веданта Патела.

По его словам, США ограничили в передвижении не только главу МИД Ирана, но и всю иранскую делегацию, которую возглавил чиновник. Заместитель спикера Госдепа уточнил, что ограничения разрешают делегации передвигаться только в радиусе двух кварталов от штаб-квартиры ООН, между штаб-квартирой ООН, представительством Ирана в ООН и резиденцией постпреда Ирана, а также между штаб-квартирой ООН и аэропортом имени Джона Кеннеди.