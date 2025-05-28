США обмежать візи іноземним чиновникам, які "цензурують" американців

Сполучені Штати Америки обмежать видачу віз іноземним чиновникам, які замішані в "цензуруванні" американців.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив держсекретар США Марко Рубіо у Twitter.
"Занадто довго американці зазнавали штрафів, переслідувань і навіть звинувачень з боку іноземної влади за здійснення своїх прав на свободу слова. Іноземці, які працюють над утиском прав американців, не повинні користуватися привілеєм відвідувати нашу країну. Хай то в Латинській Америці, Європі або в інших країнах", - написав Рубіо.
За його словами, він оголошує про нову політику візових обмежень, яка буде застосовуватися до іноземних чиновників та осіб, причетних до цензури американців.
"Свобода слова є невід'ємною частиною американського способу життя - це природне право, над яким іноземні уряди не мають влади", - заявив держсекретар.
Зауважимо, що сьогодні стало відомо про те, що посольства і консульські відділи США отримали наказ призупинити нові співбесіди з охочими отримати студентські візи. Адміністрація президента хоче розширити перевірки соціальних мереж заявників.
Водночас, федеральний суддя Каліфорнії видав загальнонаціональний указ, який забороняє адміністрації Трампа позбавляти іноземних студентів законного статусу для навчання і роботи в США.
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