UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

США обмежать візи іноземним чиновникам, які "цензурують" американців

Фото: держсекретар США Марко Рубіо (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки обмежать видачу віз іноземним чиновникам, які замішані в "цензуруванні" американців.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив держсекретар США Марко Рубіо у Twitter.

"Занадто довго американці зазнавали штрафів, переслідувань і навіть звинувачень з боку іноземної влади за здійснення своїх прав на свободу слова. Іноземці, які працюють над утиском прав американців, не повинні користуватися привілеєм відвідувати нашу країну. Хай то в Латинській Америці, Європі або в інших країнах", - написав Рубіо.

За його словами, він оголошує про нову політику візових обмежень, яка буде застосовуватися до іноземних чиновників та осіб, причетних до цензури американців.

"Свобода слова є невід'ємною частиною американського способу життя - це природне право, над яким іноземні уряди не мають влади", - заявив держсекретар.

Зауважимо, що сьогодні стало відомо про те, що посольства і консульські відділи США отримали наказ призупинити нові співбесіди з охочими отримати студентські візи. Адміністрація президента хоче розширити перевірки соціальних мереж заявників.

Водночас, федеральний суддя Каліфорнії видав загальнонаціональний указ, який забороняє адміністрації Трампа позбавляти іноземних студентів законного статусу для навчання і роботи в США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиМарко Рубіо