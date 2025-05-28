США обмежать візи іноземним чиновникам, які "цензурують" американців

"Занадто довго американці зазнавали штрафів, переслідувань і навіть звинувачень з боку іноземної влади за здійснення своїх прав на свободу слова. Іноземці, які працюють над утиском прав американців, не повинні користуватися привілеєм відвідувати нашу країну. Хай то в Латинській Америці, Європі або в інших країнах", - написав Рубіо.

За його словами, він оголошує про нову політику візових обмежень, яка буде застосовуватися до іноземних чиновників та осіб, причетних до цензури американців.

"Свобода слова є невід'ємною частиною американського способу життя - це природне право, над яким іноземні уряди не мають влади", - заявив держсекретар.