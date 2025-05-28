США ограничат визы иностранным чиновникам, которые "цензурируют" американцев

"Слишком долго американцы подвергались штрафам, преследованиям и даже обвинениям со стороны иностранных властей за осуществление своих прав на свободу слова. Иностранцы, которые работают над ущемлением прав американцев, не должны пользоваться привилегией посещать нашу страну. Будь то в Латинской Америке, Европе или в других странах", - написал Рубио.

По его словам, он объявляет о новой политике визовых ограничений, которая будет применяться к иностранным чиновникам и лицам, причастным к цензуре американцев.

"Свобода слова является неотъемлемой частью американского образа жизни - это естественное право, над которым иностранные правительства не имеют власти", - заявил госсекретарь.