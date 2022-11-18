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США обіцяють більше допомоги Україні

Фото: координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над збільшенням фінансування допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

"Допомоги буде більше", - заявив на брифінгу Кірбі.

Він додав, що наразі ведеться робота з Конгресом над додатковим фінансуванням у майбутньому.

Це фінансування потрібно для допомоги, яку США надаватимуть Україні.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена просить Конгрес виділити ще 37,7 млрд доларів як екстрену допомогу.

Раніше повідомлялось, що 10 листопада Вашингтон виділив чергові 400 мільйонів доларів військової допомоги з акцентом на системи протиповітряної оборони.

Республіканці у Палаті представників Конгресу США запропонували перевіряти фінансову допомогу, яку надають Україні.

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