Спецпосланець США Джаред Кушнер протягом останніх місяців порушував під час закритих мирних переговорів питання вступу України до НАТО в обмін на територіальні поступки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Джерела видання розповіли, що раніше такий варіант вважали фактично нежиттєздатним. На початку минулого року сам Трамп виключив можливість вступу України до НАТО, назвавши це неприйнятним для Росії.

Однак протягом останніх місяців Кушнер і спецпосланець США Стів Віткофф неодноразово обговорювали цю ідею з європейськими представниками.

Минулого тижня Кушнер порушив це питання під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та представниками країн ЄС у Дубліні.

Також цю можливість обговорювали щонайменше на одній зустрічі минулого тижня в ОАЕ, де Кушнер і Віткофф спілкувалися з представниками України, Європи та Росії. За словами одного з європейських лідерів, цю ідею також порушували під час телефонної розмови в серпні.

Які варіанти завершення війни обговорюють США

За даними WSJ, американська сторона розглядає два можливі сценарії. Перший передбачає, що Україна відмовиться від контролю над територіями на Донбасі в обмін на повноправне членство в НАТО.

Другий варіант полягає в заморожуванні бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту. У такому разі частина Донбасу залишилася б під контролем України, а Київ отримав би гарантії безпеки на випадок можливого нового нападу Росії.

Американський посадовець заявив виданню, що переговорники обговорюють різні варіанти, однак будь-яка остаточна угода потребуватиме згоди як України, так і Росії.

У WSJ зазначають, що саме обговорення можливого членства України в НАТО свідчить про те, наскільки далеко Вашингтон готовий зайти, намагаючись подолати глухий кут у переговорах.

Раніше як нинішня адміністрація США, так і попередні американські уряди виступали проти членства України в НАТО, побоюючись, що це може втягнути Захід у пряме протистояння з Москвою.

Яких поступок вимагає Росія

Водночас російська сторона наполягає на відмові України від прагнення вступити до НАТО. Під час зустрічі в Абу-Дабі минулого тижня представники РФ прямо вимагали від Києва відмовитися від таких планів.

За інформацією WSJ, у документі, який поширювали серед учасників переговорів, Москва вимагала вилучити з Конституції України положення про прагнення до вступу в НАТО.

Крім того, Росія наполягала, щоб Альянс зобов'язався не розміщувати в Україні свої війська та військову техніку, а західні країни припинили постачання зброї Києву.

Мирні переговори в ОАЕ

Нагадаємо, 10 та 11 листопада в Абу-Дабі відбулися перші з лютого мирні переговори між Україною, США та Росією.