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США обговорюють з Україною дозвіл на далекобійні удари по РФ американською зброєю

Середа 10 липня 2024 20:15
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США обговорюють з Україною дозвіл на далекобійні удари по РФ американською зброєю Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки та Україна обговорюють дозвіл на застосування американської далекобійної зброї для ударів по території Російської Федерації.

Про це заявив заступник помічника державного секретаря США Крістофер Сміт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За його словами, Штати і надалі будуть коригувати безпекову угоду, яка була заключена з Україною.

"Ми і надалі будемо коригувати та адаптувати нашу безпекову допомогу та вказівки, які ми надаємо, базуючись на оперативних та стратегічних потребах наших партнерів в Україні", - сказав він.

Удари по території РФ

У травні Білий дім дозволив Україні завдавати ударів по військових об'єктах Росії, але з певними обмеженнями. Однак тоді було встановлено обмеження, і Штати поки що не дозволяють глибокі удари по території РФ, але Україна може атакувати російські війська, позиції та пускові установки вздовж свого кордону.

Водночас президент України Володимир Зеленський закликав США дозволити Україні знищувати російську авіацію на території РФ, оскільки це дозволить захистити українські міста від ударів КАБами.

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