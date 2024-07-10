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США обсуждают с Украиной разрешение на дальнобойные удары по РФ американским оружием

Среда 10 июля 2024 20:15
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США обсуждают с Украиной разрешение на дальнобойные удары по РФ американским оружием Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки и Украина обсуждают разрешение на применение американского дальнобойного оружия для ударов по территории Российской Федерации.

Об этом заявил заместитель помощника государственного секретаря США Кристофер Смит, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По его словам, Штаты и в дальнейшем будут корректировать соглашение по безопасности, которое было заключено с Украиной.

"Мы и в дальнейшем будем корректировать и адаптировать нашу помощь в сфере безопасности и указания, которые мы предоставляем, основываясь на оперативных и стратегических потребностях наших партнеров в Украине", - сказал он.

Удары по территории РФ

В мае Белый дом разрешил Украине наносить удары по военным объектам России, но с определенными ограничениями.

Однако тогда были установлены ограничения, и Штаты пока не позволяют глубокие удары по территории РФ, но Украина может атаковать российские войска, позиции и пусковые установки вдоль своей границы.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский призвал США разрешить Украине уничтожать российскую авиацию на территории РФ, поскольку это позволит защитить украинские города от ударов КАБами.

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