США обговорюють з Ізраїлем гуманітарну паузу для звільнення заручників, - Білий дім

Сполучені Штати Америки ведуть переговори з Ізраїлем про гуманітарну паузу у війні з ХАМАС. Вона потрібна для звільнення заручників.
Про це заявив представник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Він зазначив, що Сполучені Штати підтримають гуманітарну паузу для звільнення заручників, якщо така можливість буде.
"Ми вважаємо, що Ізраїль має підтримати це. Ми ведемо з ними активні переговори щодо цього", - додав Кірбі.
За його словами, США підтримають будь-які зусилля, які можуть зробити для того, щоб заручники благополучно повернулися додому до своїх родин.
Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю, вони викрадали та вбивали як військових, так і мирних жителів.
За інформацією Армії оборони Ізраїлю, зараз терористи утримують понад 200 заручників.
Нещодавно ХАМАС відпустив кількох жінок, які є громадянами Ізраїлю.
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