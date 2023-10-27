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США обговорюють з Ізраїлем гуманітарну паузу для звільнення заручників, - Білий дім

Вашингтон, П'ятниця 27 жовтня 2023 22:22
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США обговорюють з Ізраїлем гуманітарну паузу для звільнення заручників, - Білий дім Фото: Джон Кірбі, представник Ради національної безпеки при Білому домі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки ведуть переговори з Ізраїлем про гуманітарну паузу у війні з ХАМАС. Вона потрібна для звільнення заручників.

Про це заявив представник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Він зазначив, що Сполучені Штати підтримають гуманітарну паузу для звільнення заручників, якщо така можливість буде.

"Ми вважаємо, що Ізраїль має підтримати це. Ми ведемо з ними активні переговори щодо цього", - додав Кірбі.

За його словами, США підтримають будь-які зусилля, які можуть зробити для того, щоб заручники благополучно повернулися додому до своїх родин.

Вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю, вони викрадали та вбивали як військових, так і мирних жителів.

За інформацією Армії оборони Ізраїлю, зараз терористи утримують понад 200 заручників.

Нещодавно ХАМАС відпустив кількох жінок, які є громадянами Ізраїлю.

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