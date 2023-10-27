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США обсуждают с Израилем гуманитарную паузу для освобождения заложников, - Белый дом

Вашингтон, Пятница 27 октября 2023 22:22
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США обсуждают с Израилем гуманитарную паузу для освобождения заложников, - Белый дом Фото: Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности при Белом доме (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки ведут переговоры с Израилем насчет гуманитарной паузы в войне с ХАМАС. Она нужна для освобождения заложников.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Он отметил, что Соединенные Штаты поддержат гуманитарную паузу для освобождения заложников, если такая возможность будет.

"Мы считаем, что Израиль должен поддержать это. Мы ведем с ними активные переговоры по этому поводу", - добавил Кирби.

По его словам, США поддержат любые усилия, которые могут быть предприняты для того, чтобы заложники благополучно вернулись домой к своим семьям.

Вторжение боевиков ХАМАС в Израиль

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, они похищали и убивали как военных, так и мирных жителей.

По информации Армии обороны Израиля, сейчас террористы удерживают более 200 заложников.

Недавно ХАМАС отпустил нескольких женщин, которые являются гражданами Израиля.

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