США заявили об угрозе сотрудничества России и Китая в оборонной сфере

Ричард рассказал, что Россия и КНР имеют самое современное стратегическое ядерное вооружение и флот, а также обладают значительными возможностями в сфере кибербезопасности.

"Мы не сталкивались с такими соперниками 30 лет", - отметил глава STRATCOM.

Глава Европейского командования ВС США Тод Уолтерс говорил, что Россия представляет постоянную угрозу существованию США и их союзников.

Он также обвинял Россию и Китай в милитаризации арктического региона. В феврале на Мюнхенской конференции президент США Джо Байден заявил, что США не оставят Европу наедине с угрозами со стороны Китая и России.