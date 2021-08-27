США заявили про загрозу співпраці Росії та Китаю в оборонній сфері

Річард розповів, що Росія і КНР мають найсучасніше стратегічне ядерне озброєння і флот, а також володіють значними можливостями у сфері кібербезпеки.

"Ми не стикалися з такими суперниками 30 років", - зазначив глава STRATCOM.

Глава Європейського командування ЗС США Тод Уолтерс говорив, що Росія представляє постійну загрозу існуванню США і їх союзників.

Він також звинувачував Росію і Китай в мілітаризації Арктичного регіону. У лютому на Мюнхенській конференції президент США Джо Байден заявив, що США не залишать Європу наодинці з погрозами з боку Китаю і Росії.