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США заявили об угрозе сотрудничества России и Китая в оборонной сфере

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Вашингтон, Пятница 27 августа 2021 05:32
США заявили об угрозе сотрудничества России и Китая в оборонной сфере Фото: США обеспокоены сотрудничеством РФ и Китая в оборонной сфере (headtopics.com)
Автор: Артур Родивилов

Москва и Пекин тесно сотрудничают в оборонной сфере, заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США (STRATCOM) адмирал Чарльз Ричард. По его словам, взаимодействие России и Китая вызывает беспокойство, и США нужно пересмотреть свою стратегию сдерживания в отношении этих двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Ричард рассказал, что Россия и КНР имеют самое современное стратегическое ядерное вооружение и флот, а также обладают значительными возможностями в сфере кибербезопасности.

"Мы не сталкивались с такими соперниками 30 лет", - отметил глава STRATCOM.

Глава Европейского командования ВС США Тод Уолтерс говорил, что Россия представляет постоянную угрозу существованию США и их союзников.

Он также обвинял Россию и Китай в милитаризации арктического региона. В феврале на Мюнхенской конференции президент США Джо Байден заявил, что США не оставят Европу наедине с угрозами со стороны Китая и России.

Напомним, США и Китай находятся в состоянии космической гонки. Такое ранее мнение высказал глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

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