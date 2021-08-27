США заявили об угрозе сотрудничества России и Китая в оборонной сфере

Москва и Пекин тесно сотрудничают в оборонной сфере, заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США (STRATCOM) адмирал Чарльз Ричард. По его словам, взаимодействие России и Китая вызывает беспокойство, и США нужно пересмотреть свою стратегию сдерживания в отношении этих двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Ричард рассказал, что Россия и КНР имеют самое современное стратегическое ядерное вооружение и флот, а также обладают значительными возможностями в сфере кибербезопасности.

"Мы не сталкивались с такими соперниками 30 лет", - отметил глава STRATCOM.

Глава Европейского командования ВС США Тод Уолтерс говорил, что Россия представляет постоянную угрозу существованию США и их союзников.

Он также обвинял Россию и Китай в милитаризации арктического региона. В феврале на Мюнхенской конференции президент США Джо Байден заявил, что США не оставят Европу наедине с угрозами со стороны Китая и России.