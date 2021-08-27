США заявили про загрозу співпраці Росії та Китаю в оборонній сфері
Москва і Пекін тісно співпрацюють в оборонній сфері, заявив глава Стратегічного командування збройних сил США (STRATCOM) адмірал Чарльз Річард. За його словами, взаємодія Росії і Китаю викликає занепокоєння, і США потрібно переглянути свою стратегію «стримування» щодо цих двох країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Річард розповів, що Росія і КНР мають найсучасніше стратегічне ядерне озброєння і флот, а також володіють значними можливостями у сфері кібербезпеки.
"Ми не стикалися з такими суперниками 30 років", - зазначив глава STRATCOM.
Глава Європейського командування ЗС США Тод Уолтерс говорив, що Росія представляє постійну загрозу існуванню США і їх союзників.
Він також звинувачував Росію і Китай в мілітаризації Арктичного регіону. У лютому на Мюнхенській конференції президент США Джо Байден заявив, що США не залишать Європу наодинці з погрозами з боку Китаю і Росії.
Нагадавши, США і Китай перебувають у стані космічної гонки. Таку раніше думку висловив глава Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Білл Нельсон.