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США обеспокоены действиями и заявлениями России в отношении Украины, - Госдеп

Автор: Дмитрий Кузнецов

США обеспокоены военной активностью России на границе с Украиной. Кроме того, опасения вызывают заявления и действия, которые наблюдаются со стороны российских официальных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Мы действительно обеспокоены необычной военной активностью России на границе с Украиной. У нас есть серьезные опасения по поводу некоторых высказываний, которые мы слышим и слышим из России, а также в социальных сетях", - приводит слова Блинкена издание Barrons.

По словам главы Госдепа, союзники США разделяют опасения в отношении России. При этом он отметил, что неизвестно, какие цели преследует президент РФ Владимир Путин.

"Но мы знаем, что происходило в прошлом. Мы знаем, как пытаться процитировать какую-то иллюзорную провокацию со стороны Украины или любой другой страны и использовать это в качестве предлога для того, что Россия планирует предпринять", - добавил Блинкен, имея в виду события 2014 года, когда Украина лишилась части территории, а на востоке страны началась война.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил напряженность на границе с Россией. Однако, по его словам, угрозы наступления пока нет.

Отметим, ранее американская разведка предупредила союзников об угрозе военного вторжения России в Украину.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиГосударственный департамент США