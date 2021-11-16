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США обещают ответ РФ на испытания ракеты, уничтожившей в космосе российский спутник

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США, Вторник 16 ноября 2021 10:44
США обещают ответ РФ на испытания ракеты, уничтожившей в космосе российский спутник Фото: Госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В США осудили действия РФ по испытанию противоспутниковой ракеты, поразившей один из российских спутников на околоземной орбите. Штаты пообещали вместе с партнерами отреагировать на "безответственные испытания, которые проводит Россия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госсекретаря США Энтони Блинкена

"Россия, несмотря на ее заявления против размещения оружия в космосе, готова поставить под угрозу долгосрочную устойчивость космического пространства и поставить под угрозу исследования и использования космического пространства всеми странами из-за своего безрассудного и безответственного поведения", - отметил Блинкен.

По его словам, Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами, пытаясь отреагировать на этот безответственный акт.

"Мы призываем все ответственные космические державы присоединиться к нам в усилиях по выработке норм ответственного поведения и воздерживаться от проведения опасных и безответственных разрушающих испытаний, подобных тем, которые проводит Россия", - добавил Блинкен.

По данным Госсекретаря, в результате российских испытаний появились 1,5 тыс. заметных обломков на орбите, а поскольку они там остаются на долгое время, это создает угрозу космическим объектам и спутникам, которые жизненно важны для безопасности наций, экономики и научных интересов на десятилетия вперед.

Напомним, сегодня Россия провела испытания противоспутниковой ракеты. Был поражен аппарат, выведенный на орбиту Советским Союзом.

В частности, в космическом командовании США заявили, что Россия "продолжает разработку систем противокосмического оружия, что подрывает стратегическую стабильность и представляет угрозу для всех стран".

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Ракетные испытания
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