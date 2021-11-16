США обіцяють відповідь РФ на випробування ракети, яка знищила в космосі російський супутник

У США засудили дії РФ щодо випробування протисупутникової ракети, яка вразила один із російських супутників на навколоземній орбіті. Штати пообіцяли разом із партнерами відреагувати на "безвідповідальні випробування, які проводить Росія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держсекретаря США Ентоні Блінкена

"Росія, попри її заяви проти розміщення зброї у космосі, готова поставити під загрозу довгострокову стійкість космічного простору та поставити під загрозу дослідження та використання космічного простору всіма країнами через свою безрозсудну та безвідповідальну поведінку", - зазначив Блінкен.

За його словами, Сполучені Штати будуть працювати з союзниками та партнерами, намагаючись відреагувати на цей безвідповідальний інцидент.

"Ми закликаємо всі відповідальні космічні держави приєднатися до нас у зусиллях щодо вироблення норм відповідальної поведінки та утримуватися від проведення небезпечних та безвідповідальних руйнівних випробувань, подібних до тих, які проводить Росія", - додав Блінкен.

За даними Держсекретаря, в результаті російських випробувань з'явилися 1,5 тис. помітних уламків на орбіті, а оскільки вони там залишаються на довгий час, це створює загрозу космічним об'єктам та супутникам, які життєво важливі для безпеки націй, економіки та наукових інтересів на десятиліття вперед.