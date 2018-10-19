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США об’єднують посольство і консульство в Єрусалимі, - Помпео

Новини » Політика    19.10.2018 - 11:43
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Також США у своєму посольстві створять новий департамент у справах палестинців

Сполучені Штати Америки (США) об’єднують свої посольство і консульство в ізраїльському Єрусалимі. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Помпео, планується досягти значної ефективності та підвищити дієвість шляхом злиття посольства США у Єрусалимі та генерального консульства США в Єрусалимі в єдину дипломатичну місію.

Водночас він зазначив, що США у своєму посольстві створять новий департамент у справах палестинців.

"Рішення викликане нашими глобальними зусиллями покращити ефективність та дієвість наших операцій", - додав він.

Зазначимо, консульство США в Єрусалимі є головною американською місією в справах палестинців, які вже розкритикували рішення про об’єднання установ.

Нагадаємо, у травні 2018 року церемонію відкриття посольства Сполучених Штатів Америки, яке вирішили перенести з Тель-Авіву до Єрусалиму, відвідали представники 33 країн.

На кордоні Ізраїлю та сектора Гази відбулися сутички у зв'язку з відкриттям посольства США в Єрусалимі. Повідомлялося про загибель понад 50 палестинців у результаті сутичок.

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