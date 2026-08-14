США об’єднують союзників у перше угруповання ударних дронів всіх типів

Центральне командування США (CENTCOM) створює перше в історії багатонаціональне угруповання ударних безпілотників. До його складу увійдуть військові представники кількох країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CENTCOM у соцмережі Х.
Нове угруповання отримало назву Оперативна група "Удар сокола" Falcon Strike. Угруповання використовуватиме безпілотні системи різних типів, зокрема повітряні, надводні та підводні дрони.
Як зазначає CENTCOM, створення такого формату має посилити можливості партнерів США у сфері застосування безпілотних систем та дозволить країнам-учасницям діяти спільно.
Зазначається, що нове угруповання стане першим багатонаціональним формуванням такого типу в історії Центрального командування США.
Раніше CENTCOM створило оперативну групу "Удар скорпіона" Scorpion Strike. Вона стала першим спеціалізованим угрупованням американських військових на Близькому Сході, орієнтованим на застосування ударних безпілотників.
Створення багатонаціонального угруповання є наступним кроком у розвитку співпраці США та їхніх партнерів у сфері безпілотних технологій.
"Оперативна група "Удар сокола" розвиватиме успіх "Удару скорпіона", враховуючи величезні інновації у наших регіональних союзників і партнерів. Спільна інтеграція та розгортання наших нових можливостей дадуть можливість швидко реалізувати нові можливості", – заявив командувач CENTCOM адмірал Бред Купер.
Нагадаємо, раніше Україна та США підписали двосторонню заяву про наміри щодо нового оборонного партнерства. Ця домовленість дозволить експортувати українські безпілотники до США для військових випробувань.
Ще ми писали, що американський виробник вперше випускатиме морські дрони Magura, розроблені та випробувані на війні в Україні.