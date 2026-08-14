США об’єднують союзників у перше угруповання ударних дронів всіх типів

Нагадаємо, раніше Україна та США підписали двосторонню заяву про наміри щодо нового оборонного партнерства. Ця домовленість дозволить експортувати українські безпілотники до США для військових випробувань.

Ще ми писали, що американський виробник вперше випускатиме морські дрони Magura, розроблені та випробувані на війні в Україні.