США ніколи не визнають окупацію Криму, - Держдеп

США ніколи не визнає російську анексію українського півострова Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент Сполучених Штатів.

Сьогодні, 26 лютого, в дев'яту річницю анексії Криму держдеп США заявив, що вони ніколи не визнають російську окупацію.

Нагадаємо, сьогодні радник Байдена ухилився від прямої відповіді на питання про підтримку наміру України повернути Крим

Своєю чергою український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе відновити мир, повернувши Крим.

Раніше українська влада та військові неодноразово наголошували, що перемогою для України буде повернення до кордонів 1991 року, включно з Кримом та Донбасом.

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