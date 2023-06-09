США нічого не відомо про наміри Китаю розмістити секретну базу на Кубі

В Пентагоні нічого не знають стосовно планів Китаю про розміщення таємної бази на Кубі, яка має шпигувати за США.
Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, передає РБК-Україна з посиланням на публікацію журналіста Джеффа Селдіна.
"Нам нічого не відомо про те, що Китай і Куба розробляють будь-які шпигунські станції", - заявив Райдер.
Він наголосив, що США відомо про відносини Куби та Китаю, але інформація стосовно секретної бази, викладена в ЗМІ, не є точною.
За інформацією The Wall Street Journal, Китай та Куба уклали угоду про розміщення електронного засобу підслуховування на острові неподалік Флориди.
Видання запевняє, що такий пристрій дозволить Пекіну перехоплювати електронні повідомлення з південного сходу США, де розташовані військові бази країни.
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