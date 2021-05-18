США с "нетерпением ждут" участия в Крымской платформе, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты с "нетерпением" ждут участия в Крымской платформе. Об этом он сказал по случаю годовщины депортации крымских татар 18 мая.

Об этом Блинкен написал в своем Twitter.

"Мы осуждаем злоупотребления Россией в Крыму, особенно 18 мая, когда мы размышляем о 77-й годовщине депортации Сталиным бесчисленного числа крымских татар из их родного полуострова. Мы с нетерпением ждем участия в саммите Крымской платформы в августе. #CrimeaIsUkraine", - написал Блинкен.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова назвала условие для успешности Крымской платформы. По ее словам, эта платформа будет успешной с поддержкой США.

Также спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что угрозы Российской Федерации будущим участникам крымской платформы являются "политическим буллингом". Москва продолжает использовать понятия, которые искажают восприятие реальности.

Кроме того, президент США Джо Байден заявлял, что Штаты никогда не признают незаконную аннексию Крыма. Более того, Вашингтон продолжит помогать Украине в противостоянии российской агрессии.