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США необхідно поступово відмовитись від товарів та послуг з Китаю, - директор ЦРУ

Фото: Вільям Бернс, глава ЦРУ (Getty Images)
Автор: Антон Малиновський

США має диверсифікувати свої ланцюжки поставок, поступово відмовившись від товарів та послуг з Китаю.

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, Китай - єдина країна, яка "має намір змінити міжнародний порядок" і нарощує для цього "економічну, військову та технологічну міць". Однак, відмовитись від співпраці з КНР "було б безглуздо".

"У сучасному світі жодна країна не хоче опинитися у владі "картеля з одних" щодо критично важливих корисних копалин та технологій", - сказав Бернс.

Він зазначив, що для розумного віддалення від Китаю необхідно знизити ризик та диверсифікувати ланцюжки поставок, а також захищати технологічну перевагу США та інвестувати у промислові потужності.

Відносини США та Китаю

Відносини між США та Китаєм останні роки знаходяться на найнижчому рівні. Ескалація почалась через позицію Америки по Тайваню, ще "підлила масла в вогонь" ситуація з повітряними кулями-шпигунами КНР, які виявили над територією США.

Нещодавно глава держдепу США Ентоні Блінкен зустрівся з Сі Цзіньпіном, після чого заявив, що вони поклали початок стабілізації відносин між країнами. Однак після цього КНР заявила, що переговори між міністрами оборони Китаю і США можливі тільки після зняття односторонніх санкцій.

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