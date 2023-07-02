RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США необходимо постепенно отказаться от товаров и услуг из Китая, - директор ЦРУ

Фото: Уильям Бернс, глава ЦРУ (Getty Images)
Автор: Антон Малиновский

США должны диверсифицировать свои цепочки поставок, постепенно отказавшись от товаров и услуг из Китая.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, Китай - единственная страна, которая "намерена изменить международный порядок" и наращивает для этого "экономическую, военную и технологическую мощь". Однако отказаться от сотрудничества с КНР "было бы бессмысленно".

"В современном мире ни одна страна не хочет оказаться во власти "картеля из одних" по поводу критически важных полезных ископаемых и технологий", - сказал Бернс.

Он отметил, что для разумного удаления от Китая необходимо снизить риск и диверсифицировать цепочки поставок, защищать технологическое преимущество США и инвестировать в промышленные мощности.

Отношения США и Китая

Отношения между США и Китаем в последние годы находятся на самом низком уровне. Эскалация началась из-за позиции Америки по Тайваню, еще "подлила масла в огонь" ситуация с обнаружившими над территорией США воздушными шарами-шпионами КНР.

Недавно глава госдепа США Энтони Блинкен встретился с Си Цзиньпином, после чего заявил, что они положили начало стабилизации отношений между странами. Однако после этого КНР заявила, что переговоры между министрами обороны Китая и США возможны только после снятия односторонних санкций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЦРУСоединенные Штаты АмерикиКитай