У США немає жодних фактів витоку їхньої зброї в Україні, - Пентагон

Фото: в Пентагоні впевнені, що ніхто не перепродає надану Україні зброю (GettyImages)

В Пентагоні впевнені, що американська зброя, надана Україні, використовується за призначенням та не перенаправляється кудись ще.

Про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Ми не побачили жодних доказів серйозного витоку", - зауважив заступник глави Пентагону у відповідь на запитання законодавців. Каль визнав, що певні зразки озброєнь можуть потрапляти в руки росіян під час боїв, проте це не свідчить про систематичний витік зброї з України. Також він зазначив, що надане озброєння використовується з "максимальною ефективністю".