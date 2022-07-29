У США недостаточно разведданных об ударе по пленным в Еленовке, - Кирби

Соединенные Штаты Америки (США) на данный момент не имеют достаточно разведывательных данных об ударе по украинским пленным в Еленовке (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера "Голоса Америки" Миши Комадовского, который цитирует координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.

"У нас просто недостаточно информации, чтобы разумно комментировать эти очень ранние сообщения", - отметил Кирби.

Напомним, ранее украинская разведка заявила, что удар по колонии в Еленовке организовали сами российские оккупанты. Причем вполне возможно, что это был взрыв в самом помещении с украинскими пленными, а теракт совершили наемники из ЧВК "Вагнера".

Российская сторона обвиняет в ударе Вооруженные силы Украины, которые якобы применили HIMARS. В результате инцидента погибли десятки пленных.

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