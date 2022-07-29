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У США недостатньо розвідданих про удар по полонених в Оленівці, - Кірбі

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Вашингтон, П'ятниця 29 липня 2022 20:00
У США недостатньо розвідданих про удар по полонених в Оленівці, - Кірбі Фото: Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Сполучені Штати Америки (США) на даний момент не мають достатньо розвідувальних даних про удар по українських полонених в Оленівці (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter репортера "Голосу Америки" Міші Комадовського, який цитує координатора зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі.

"У нас просто недостатньо інформації, щоб розумно коментувати ці дуже ранні повідомлення", - зазначив Кірбі.

Нагадаємо, раніше українська розвідка заявила, що удар по колонії в Оленівці організували самі російські окупанти. Причому цілком можливо, що це був вибух в самому приміщенні з українськими полоненими, а теракт здійснили найманці з ПВК "Вагнера".

Російська сторона звинувачує в ударі Збройні сили України, які нібито застосували HIMARS. В результаті інциденту загинули десятки полонених.

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