В США назвали возможную причину обысков у миллиардера из окружения Путина

Обыск в Вашингтоне в доме российского миллиардера Олега Дерипаски проходит в рамках уголовного расследования его деятельности. Подход к месту его проведения ограничен, полиция полностью перекрыла улицу, где находится особняк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Как сообщил источник издания в правоохранительных органах, обыск в доме российского миллиардера связан с расследованием уголовного дела, в котором фигурирует Дерипаска. Других подробностей собеседник газеты не привел.

По данным телеканала ABC, власти США не предъявляли Дерипаске каких-либо обвинений в связи с обыском в его доме в Вашингтоне. Его источники также отмечают, что российский миллиардер не появлялся в особняке после введения против него санкций.

В СМИ появилась информация, что дома в Нью-Йорке и Вашингтоне, в которых проводятся обыски, принадлежат родственникам Дерипаски.