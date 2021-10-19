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У США назвали можливу причину обшуків у мільярдера з оточення Путіна

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Вашингтон, Вівторок 19 жовтня 2021 22:27
У США назвали можливу причину обшуків у мільярдера з оточення Путіна Фото: названа можлива причина обшуків в будинках Дерипаски в США (twitter.com/RobbiHolla)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Обшук у Вашингтоні в будинку російського мільярдера Олега Дерипаски проходить в рамках кримінального розслідування його діяльності. Підхід до місця його проведення обмежений, поліція повністю перекрила вулицю, де знаходиться особняк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як повідомило джерело видання в правоохоронних органах, обшук в будинку російського мільярдера пов'язаний з розслідуванням кримінальної справи, в якій фігурує Дерипаска. Інших подробиць співрозмовник газети не навів.

За даними телеканалу ABC, влада США не пред'являла Дерипасці будь-яких звинувачень у зв'язку з обшуком в його будинку у Вашингтоні. Його джерела також відзначають, що російський мільярдер не з'являвся в особняку після введення проти нього санкцій.

У ЗМІ з'явилася інформація, що будинки в Нью-Йорку і Вашингтоні, в яких проводяться обшуки, належать родичам Дерипаски.

Нагадаємо, ввечері 19 жовтня Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США прийшло з обшуками в будинок Дерипаски у Вашингтоні.

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Олег Дерипаска Сполучені Штати Америки ФБР
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