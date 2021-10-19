У США назвали можливу причину обшуків у мільярдера з оточення Путіна
Обшук у Вашингтоні в будинку російського мільярдера Олега Дерипаски проходить в рамках кримінального розслідування його діяльності. Підхід до місця його проведення обмежений, поліція повністю перекрила вулицю, де знаходиться особняк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Як повідомило джерело видання в правоохоронних органах, обшук в будинку російського мільярдера пов'язаний з розслідуванням кримінальної справи, в якій фігурує Дерипаска. Інших подробиць співрозмовник газети не навів.
За даними телеканалу ABC, влада США не пред'являла Дерипасці будь-яких звинувачень у зв'язку з обшуком в його будинку у Вашингтоні. Його джерела також відзначають, що російський мільярдер не з'являвся в особняку після введення проти нього санкцій.
У ЗМІ з'явилася інформація, що будинки в Нью-Йорку і Вашингтоні, в яких проводяться обшуки, належать родичам Дерипаски.
Нагадаємо, ввечері 19 жовтня Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США прийшло з обшуками в будинок Дерипаски у Вашингтоні.