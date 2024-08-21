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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У США назвали візит Моді в Україну важливим на тлі російської дестабілізації світового порядку

Фото: Річард Верма (twitter.com/DepSecStateMR)
Автор: Наталія Кава

Візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді в Україну є дуже важливим, особливо в той час, коли Росія намагається дестабілізувати глобальний порядок.

Про це заявив заступник держсекретаря США Річард Верма, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За його словами, наразі дуже важливо "захистити та зберегти" цей міжнародний порядок.

"Світова спільнота мусить протистояти подібним атакам і вторгненням, нападам на цивільне населення, вбивствам дітей у лікарнях", - сказав Верма.

Верма також зауважив, що розуміє довготривалі відносини Індії з Росією та певні зобов’язання Індії. Однак він вдячний за позицією Моді, яку той висловив заявою "зараз не час для війни, а час для миру".

Візит Моді до Києва

Нещодавно стало відомо, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну напередодні Дня Незалежності - 23 серпня. Варто зауважити, що це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до України.

Під час візиту Моді заплановано його зустріч з президентом Володимиром Зеленським, а також переговори щодо питань двосторонньої та багатосторонньої співпраці.

Напередодні Bloomberg із посиланням на джерела писав, що Моді виключив роль посередника у закінченні війни РФ в Україні. Однак країна все ж погодилася передавати повідомлення між Зеленським та Путіним.

Однак Reuters пише, що прем'єр Індії у Києві "поділиться перспективами" щодо мирного вирішення конфлікту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Сполучені Штати АмерикиІндіяВійна в Україні