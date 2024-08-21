У США назвали візит Моді в Україну важливим на тлі російської дестабілізації світового порядку

За його словами, наразі дуже важливо "захистити та зберегти" цей міжнародний порядок.

"Світова спільнота мусить протистояти подібним атакам і вторгненням, нападам на цивільне населення, вбивствам дітей у лікарнях", - сказав Верма.

Верма також зауважив, що розуміє довготривалі відносини Індії з Росією та певні зобов’язання Індії. Однак він вдячний за позицією Моді, яку той висловив заявою "зараз не час для війни, а час для миру".

Візит Моді до Києва

Нещодавно стало відомо, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну напередодні Дня Незалежності - 23 серпня. Варто зауважити, що це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до України.

Під час візиту Моді заплановано його зустріч з президентом Володимиром Зеленським, а також переговори щодо питань двосторонньої та багатосторонньої співпраці.

Напередодні Bloomberg із посиланням на джерела писав, що Моді виключив роль посередника у закінченні війни РФ в Україні. Однак країна все ж погодилася передавати повідомлення між Зеленським та Путіним.

Однак Reuters пише, що прем'єр Індії у Києві "поділиться перспективами" щодо мирного вирішення конфлікту.

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