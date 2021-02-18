США назвали умову для просування інтеграції України в НАТО
У посольстві США в Києві назвали умову для просування інтеграції України в НАТО. Для цього, як кажуть в посольстві, Україна має робити прогресу у важливих реформах.
Про це йдеться в заяві посольства США на сторінці у Facebook.
У диппредставництві США наголосили, що Україна є важливим партнером НАТО та має критично важливе значення для безпеки у Чорноморському та Трансатлантичному регіонах.
"Прогрес у важких, але важливих реформах все ще необхідний для подальшого просування євроатлантичної інтеграції України. Ми вітаємо співпрацю України та закріплений у її Конституції намір вступити до НАТО", - заявили в посольстві.
Нагадаємо, нещодавно генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Україна стає ближчою до членства в НАТО. Однак точної дати вступу України в НАТО ще немає.
Як писало РБК-Україна, в Міністерстві оборони очікують, що Україна отримає План дій щодо членства в НАТО під час саміту Альянсу у 2021 році.