ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США назвали умову для просування інтеграції України в НАТО

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 18:54
США назвали умову для просування інтеграції України в НАТО Фото: посольство США в Україні (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У посольстві США в Києві назвали умову для просування інтеграції України в НАТО. Для цього, як кажуть в посольстві, Україна має робити прогресу у важливих реформах.

Про це йдеться в заяві посольства США на сторінці у Facebook.

У диппредставництві США наголосили, що Україна є важливим партнером НАТО та має критично важливе значення для безпеки у Чорноморському та Трансатлантичному регіонах.

"Прогрес у важких, але важливих реформах все ще необхідний для подальшого просування євроатлантичної інтеграції України. Ми вітаємо співпрацю України та закріплений у її Конституції намір вступити до НАТО", - заявили в посольстві.

Нагадаємо, нещодавно генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Україна стає ближчою до членства в НАТО. Однак точної дати вступу України в НАТО ще немає.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві оборони очікують, що Україна отримає План дій щодо членства в НАТО під час саміту Альянсу у 2021 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика НАТО Сполучені Штати Америки Україна
NEWS
NASA сьогодні посадить на Марс ровер Perseverance. Трансляція
NASA сьогодні посадить на Марс ровер Perseverance. Трансляція
DAILY
Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами