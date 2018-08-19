США назвали страны, которые могут вмешаться в предстоящие выборы

США считают, что РФ, Китай, Иран и КНДР могут вмешаться в промежуточные американские выборы

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о четырех странах, по поводу которых есть опасения в потенциальном вмешательстве в выборы, которые пройдут в стране в 2018 году. Об этом он рассказал в интервью АВС.

"Я могу определенно сказать, что существует достаточная озабоченность в рамках национальной безопасности в отношении вмешательства Китая, Ирана и Северной Кореи, поэтому мы предпринимаем шаги, чтобы попытаться предотвратить это, так что на самом деле все четыре страны, которые вызывают беспокойство в контексте выборов 2018 года", - сказал Болтон.

Напомним, ранее в Белом доме разрабатывается указ, который позволит президенту Соединенных Штатов Америки самостоятельно и без согласования с конгрессом вводить санкции против стран, признанных виновными во вмешательстве в выборы в США.

Документ стал реакцией президента и его окружения на растущую критику позиции Трампа в отношении вмешательства России в выборы в США.Таким образом, указ должен продемонстрировать готовность Трампа к жестким мерам по отношению к странам, вмешивающимся во внешнюю политику США. Отмечается, что в случае принятия указа, президент будет иметь право наложить санкции на 10 из 30 крупнейших компаний страны, обвиненной во вмешательстве в выборы.