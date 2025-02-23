У США назвали "Стамбульську протокольну угоду" можливим орієнтиром для завершення війни в Україні

Віткофф заявив, що "Стамбульська протокольна угода" може стати "орієнтиром для укладення мирної угоди між Україною та Росією".

"Ми підійшли дуже-дуже близько до того, щоб щось підписати", - запевнив Віткофф.

Водночас він наголосив, що в будь-якій мирній угоді "кожна сторона збирається піти на поступки, чи то територіальні поступки, чи то економічні".

"Ви побачите поступки з обох сторін. І це те, що президент (Трамп, - ред.) робить найкраще. Він об’єднує людей. Він дає їм зрозуміти, що шлях до миру - це поступки та досягнення консенсусу. І я думаю, ви побачите тут дуже успішний результат”, - сказав він.

Стамбульська протокольна угода

У 2022 році Україна та РФ провели кілька раундів переговорів щодо припинення війни. На одному з таких раундів, який відбувся у Стамбулі, Україна та РФ запропонували свої бачення завершення війни.

В українській пропозиції йшлося, зокрема, що: