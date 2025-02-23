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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В США назвали "Стамбульское протокольное соглашение" возможным ориентиром для завершения войны в Украине

Фото: спецпосланник президента США Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

"Стамбульское протокольное соглашение" может стать ориентиром для мирного соглашения между Россией и Украиной. США якобы уже очень близко подошли к тому, чтобы что-то подписать.

Об этом заявил спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Голос Америки".

Уиткофф заявил, что "Стамбульское протокольное соглашение" может стать "ориентиром для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией".

"Мы подошли очень-очень близко к тому, чтобы что-то подписать", - заверил Уиткофф.

В то же время он подчеркнул, что в любом мирном соглашении "каждая сторона собирается пойти на уступки, будь то территориальные уступки или экономические".

"Вы увидите уступки с обеих сторон. И это то, что президент (Трамп, - ред.) делает лучше всего. Он объединяет людей. Он дает им понять, что путь к миру - это уступки и достижение консенсуса. И я думаю, вы увидите здесь очень успешный результат", - сказал он.

Стамбульское протокольное соглашение

В 2022 году Украина и РФ провели несколько раундов переговоров о прекращении войны. На одном из таких раундов, который состоялся в Стамбуле, Украина и РФ предложили свои видения завершения войны.

В украинском предложении говорилось, в частности, что:

  • переговоры по Крыму будут идти в течение 15 лет, стороны откажутся от вооруженного способа решения этого вопроса;
  • вопрос о статусе и судьбе территорий ОРДЛО должны обсудить президенты двух стран во время личной встречи;
  • при наличии гарантий безопасности в Украине не будут размещаться иностранные военные базы и военные контингенты.

 

 

Россияне же предложили собственное "соглашение", которое в частности предусматривало сокращение украинской армии, полный нейтралитет, русский, как второй государственный.

В итоге ни один из проектов не был согласован. О каком из этих двух соглашений говорил представитель администрации Трампа, пока не понятно. Но российское руководство регулярно заявляет о том, что готово договариваться о мире на основе своего "стамбульского соглашения".

Напомним, что в отдельном материале РБК-Украина подробно объяснило, о чем говорили Украина и РФ в 2022-м и было ли соглашение в Стамбуле

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Соединенные Штаты АмерикиСтамбулМирные переговорыВойна России против Украины