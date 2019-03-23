В США назвали сроки признания Голанских высот частью Израиля

Соединенные Штаты Америки могут официально признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами уже на следующей неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

В частности, представитель администрации президента США отметил, что Белый дом готовит официальный документ для кодификации признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Он также предположил, что президент Дональд Трамп может подписать этот документ на следующей неделе.

Напомним, на этой неделе Трамп заявил, что США намерены признать суверенитет Израиля над Голанами. В частности, он отметил, что спустя 52 года после Шестидневной войны наступило время признать израильский суверенитет над этой территорией. Он также объяснил, что это решение имеет стратегическое значение для безопасности Израиля.

Отметим, до 1967 года Голанские высоты были частью Сирии, но в ходе Шестидневной войны Израиль взял две трети высот под свой контроль.

Израильская сторона настойчиво доказывает, что Голаны с давних пор принадлежали еврейскому народу, а передача этой территории Сирии в 1923 году была незаконной. В частности, в соответствии с мандатом Лиги Наций Голаны отводились Великобритании, которая должна была способствовать содействовать созданию "еврейского национального очага". Кроме того, с военной точки зрения естественный рельеф Голан идеален для обеспечения безопасности Израиля на восточных рубежах.