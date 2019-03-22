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Евросоюз не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Новости » Политика    22.03.2019 - 13:50
Евросоюз не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами
Иллюстративное фото (gettyimages.com)

Представитель ЕС заявил о сохранении позиции по вопросу принадлежности Голанских высот

Европейский союз сохраняет свою позицию по вопросу принадлежности Голанских высот и не считает их частью территории Израиля. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

Представитель ЕС заявил, что позиция Евросоюза в этом вопросе не изменилась.

"Позиция ЕС не изменилась. Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитет Израиля над территориями, занятыми Израилем с июня 1967 года, включая Голанские высоты, и не считает их частью израильской территории", - приводит агентств его слова.

Ранее в МИД Сирии заявили, что заявления президента США Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами угрожают миру и стабильности в регионе.

В частности, представитель сирийского МИД подчеркнул, что заявления Трампа демонстрируют "слепую приверженность сионистам". Также Вашингтон обвинили в высокомерном поведении, которое представляет "угрозу миру и стабильности" в регионе.

Напомним, ранее Трамп заявил, что США признают суверенитет Израиля над Голанами, которые представляют стратегическое значение и важны для безопасности Израиля. По его словам, Голанские высоты представляют стратегическое значение и важны для безопасности Израиля.

РБК-Украина писало, что 10 апреля Иранские вооруженные формирования выпустили около 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах. В ответ Израиль запустил с десяток ракет по Сирии, откуда иранские войска обстреляли Голанские высоты. После этого США осудили ракетные удары Ирана по позициям Израиля.

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