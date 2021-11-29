В США назвали самый надежный способ защиты от штамма "Омикрон"

"Существующие вакцины, по всей видимости, обеспечивают определенную степень защиты от тяжелых случаев COVID. Фаучи также подтвердил, что бустерная вакцинация полностью привитых людей обеспечивает надежную защиту от COVID", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, эксперты Белого дома рекомендовали всем взрослым, которые уже прошли базовый курс вакцинации от коронавируса, как можно быстрее сделать еще одну прививку.

"Тем, кто еще не сделал прививку, следует немедленно вакцинироваться. В США право на ревакцинацию есть у тех, кто привился препаратами Pfizer и Moderna более шести месяцев назад и Johnson & Johnson более одного или двух месяцев назад", - добавляют в сообщении.