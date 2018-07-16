У США назвали причини зустрічі Трампа і Путіна у форматі тет-а-тат

Зустріч Трампа і Путіна проходить у Гельсінкі

У США назвали причини зустрічі президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна у форматі тет-а-тет. Про це повідомили CNN американські чиновники.

Так, американські чиновники назвали три причини, за якими Білий дім попросив російську сторону провести зустріч Трампа і Путіна тет-а-тет.

Зокрема, повідомляється, що Трамп попросив про закриту зустріч, щоб краще оцінити Путіна і встановити відносини між лідерами.

Крім того, раніше Трамп виказував невдоволення через витік інформації з його зустрічей з іноземними лідерами. Тому Трамп сказав помічникам, що не хоче, щоб з його зустрічі з Путіним просочувалася конфіденційна інформація.

Крім того, повідомляється, що Трамп не захотів залучати до зустрічі помічників, оскільки вони можуть відстоювати більш жорстку лінію по Росії, "підриваючи або перервати його в розмові з Путіним".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зустріч Трампа і Путіна почалася із запізненням майже на годину.