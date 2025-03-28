У США назвали "найбільш американські" автомобілі: перелік

Президент США Дональд Трамп анонсував введення тарифу у розмірі 25% на всі імпортні машини та їх компоненти з будь-якої країни світу. Якщо не буде чергового мораторію, то вони набудуть чинності 3 квітня. На фоні цього вийшов оновлений список AALA (American Automotive Labeling Act), в якому перераховані всі автомобілі, що продаються в США, і їх рівень локалізації.

У переліку AALA немає чіткої вказівки на загальний ступінь локалізації конкретного автомобіля, натомість він містить відразу п'ять більш детальних параметрів. Перший – кількість вироблених у США чи Канаді комплектуючих. Так, поки що між цими країнами ще не проведено поділ, що розмиває підсумкову картину, але поки що офіційні дані саме такі.

Також зазначено частку іноземних комплектуючих, країну остаточного складання, походження двигуна та трансмісії. Наприклад, популярна в США Toyota Corolla на 55% складається з американських комплектуючих та на 25% з японських, а збірка відбувається у Штатах.

При цьому "найбільш американським" автомобілем у документі AALA вважається електричний кросовер Kia EV6, адже він на 80% складається з американських і канадських комплектуючих, і лише 15% компонентів надходять із Південної Кореї.

Для порівняння: багаторічний американський бестселер Ford F150 може похвалитися лише 45% місцевих деталей. Показник іншої американської легенди, спорткара Ford Mustang, ще нижчий – лише 41%, адже під капотом у нього розташувався двигун, випущений у Мексиці. А електричний Ford Mustang Mach-E випускається в Мексиці, і має аж 78% місцевих компонентів, і лише 13% комплектуючих приходять із США.

Концерн Stellantis не став розголошувати дані про свої автомобілі Ram, Dodge та Jeep, а серед представлених моделей корпорації General Motors лише Cadillac XT4 та Chevrolet Malibu змогли досягти 39% локалізації. Решта багато в чому покладаються на мексиканські і корейські комплектуючі.

Примітно, що серед виробників із США лише електромобілі Tesla можна назвати переважно американським. У середньому за модельним рядом рівень локалізації коливається від 60% до 75%, хоча мексиканське вплив теж великий (20-25%). Також велика частка американських комплектуючих в автомобілях Honda: більшість моделей – від 55% до 70%. Такі ж показники і найбільш популярних моделей Toyota.

Також показовими є дані стосовно Nissan та Volkswagen. Перша компанія виробляє в Штатах маржинальні кросовери Murano та Pathfinder (обидва мають 50% локалізації), але випуск бюджетних моделей Kicks, Sentra та Versa налагоджений у Мексиці (усі три мають 10-15% деталей із США). Виробництво великих кросоверів Volkswagen Atlas ведеться в США (60% локалізації), але недорогі Jetta та Taos мають мексиканську прописку і лише 6-18% компонентів із США.