В США назвали "самые американские" автомобили: перечень

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение тарифа в размере 25% на все импортные машины и их компоненты из любой страны мира. Если не будет очередного моратория, то они вступят в силу 3 апреля. На фоне этого вышел обновленный список AALA (American Automotive Labeling Act), в котором перечислены все автомобили, продаваемые в США, и их уровень локализации.

В перечне AALA нет четкого указания на общую степень локализации конкретного автомобиля, зато он содержит сразу пять более детальных параметров. Первый - количество произведенных в США или Канаде комплектующих. Да, пока между этими странами еще не проведено разделение, что размывает итоговую картину, но пока официальные данные именно такие.

Также указана доля иностранных комплектующих, страна окончательной сборки, происхождение двигателя и трансмиссии. Например, популярная в США Toyota Corolla на 55% состоит из американских комплектующих и на 25% из японских, а сборка происходит в Штатах.

При этом "самым американским" автомобилем в документе AALA считается электрический кроссовер Kia EV6, ведь он на 80% состоит из американских и канадских комплектующих, и только 15% компонентов поступают из Южной Кореи.

Для сравнения: многолетний американский бестселлер Ford F150 может похвастаться лишь 45% местных деталей. Показатель другой американской легенды, спорткара Ford Mustang, еще ниже - всего 41%, ведь под капотом у него расположился двигатель, выпущенный в Мексике. А электрический Ford Mustang Mach-E выпускается в Мексике, и имеет аж 78% местных компонентов, и лишь 13% комплектующих приходят из США.

Концерн Stellantis не стал разглашать данные о своих автомобилях Ram, Dodge и Jeep, а среди представленных моделей корпорации General Motors только Cadillac XT4 и Chevrolet Malibu смогли достичь 39% локализации. Остальные во многом полагаются на мексиканские и корейские комплектующие.

Примечательно, что среди производителей из США только электромобили Tesla можно назвать преимущественно американским. В среднем по модельному ряду уровень локализации колеблется от 60% до 75%, хотя мексиканское влияние тоже велико (20-25%). Также велика доля американских комплектующих в автомобилях Honda: большинство моделей - от 55% до 70%. Такие же показатели и наиболее популярных моделей Toyota.

Также показательны данные по Nissan и Volkswagen. Первая компания производит в Штатах маржинальные кроссоверы Murano и Pathfinder (оба имеют 50% локализации), но выпуск бюджетных моделей Kicks, Sentra и Versa налажен в Мексике (все три имеют 10-15% деталей из США). Производство крупных кроссоверов Volkswagen Atlas ведется в США (60% локализации), но недорогие Jetta и Taos имеют мексиканскую прописку и лишь 6-18% компонентов из США.