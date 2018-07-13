В США назвали имена сотрудников разведки РФ, обвиняемых во вмешательстве в выборы

Минюст США сегодня обвинил 12 сотрудников разведки РФ в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США

Министерство юстиции США обнародовало имена 12 человек, которые, по мнению ведомства, являются сотрудниками главного управления генштаба Вооруженных сил России и ответственны за вмешательство в президентские выборы США в 2016 году. Данные опубликованы на официальном сайте американского ведомства.

Это Виктор Борисович Нетыкшо, Борис Алексеевич Антонов, Дмитрий Сергеевич Бадин, Иван Сергеевич Ермаков, Алексей Викторович Лукашев, Сергей Александрович Моргачев, Николай Юрьевич Козачек, Павел Вячеславович Ершов, Артем Андреевич Малышев, Александр Владимирович Осадчук, Алексей Александрович Потемкин и Анатолий Сергеевич Ковалев.

Напомним, Минюст США обвинил 12 сотрудников российской разведки в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.



